АМКУ разрешил «Укрлендфармингу» приобрести 41 сельхозпредприятие

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение крупнейшему украинскому агрохолдингу «Укрлендфарминг» на приобретение 41 сельскохозяйственного предприятия, среди которых – активы украинской части крупного российского аграрного холдинга «Валинор», говорится в сообщении АМКУ.

Согласно сообщению, «Укрлендфарминг» получил право на приобретение более 50% голосов в высшем органе управления следующих активов «Валинора»: «Агрострой» (Полтава), «Теньки» (Черкасская обл.), «Им. Кл. Петровского» (Николаевская обл.), «Батькивщина» (Полтавская обл.), «Агрофирма «Дружба» (Полтавская обл.), «Ромны-Инвест» (Сумская обл.), «Жовтень» (Полтавская обл.), «Вересень» (Полтавская обл.), «Агрокомплекс «Немиров Лтд» (Винницкая обл.), «Федоровка и К» (Полтавская обл.), «Торговый дом «Валинор» (Киев), «Валинор-Менеджмент» (Херсонская обл.), «Агрофирма «Землянки» (Полтавская обл.), «Полузирская» (Херсонская обл.), «Каменомостовское хлебоприемное предприятие» (Николаевская обл.), «Лебедь» (Сумская обл.), «Браиловское» (Винницкая обл.), «Подгороднянский элеватор» (Николаевская обл.).

Кроме того, АМКУ разрешил холдингу приобрести 100% статутного капитала компаний «ПСП им. Т.Г. Шевченко» (Николаевская обл.), «Добробут» (Полтавская обл.) и «Победа» (Полтавская обл.), также входивших в состав украинской части «Валинора».

Комитет также предоставил право «Укрлендфармингу» приобрести свыше 50% голосов в высшем органе управления предприятий «Гошевское» (Житомирская обл.), «Заря» (Житомирская обл.), «Аграрно-торговая фирма Макон и компания» (АР Крым), «Чернышевское» (АР Крым), «Агро-Элита» (Днепропетровская обл.), «Олимпекс» (Днепропетровская обл.), «Агро-Вита 2000 (Днепропетровская обл.), «Олимпекс-Агро» (Днепропетровская обл.), «СААН-Агро» (Сумская обл.), «Нива» (Житомирская обл.), «Ямница» (Ивано-Франковск), «Агро-Аврора» (Днепропетровская обл.), «ТАР Компани Лтд» (Днепропетровская обл.), «Агро-Ресурс» (Донецкая обл.), «АПК Агроресурс» (Донецкая обл.), «Техноресурс» (Донецкая обл.), «Згар Плюс» (Винницкая обл.), «Энерго Продукт Лтд» (Одесса), «ПИК» (Одесская обл.).

Как сообщал УНИАН, генеральный директор и крупнейший акционер «Укрлендфарминга» Олег Бахматюк заявил, что компания не исключает приобретения аграрной группы «Валинор», однако не уточнил, интересует ли его компанию приобретение всех аграрных активов «Валинор» или только украинской части.

Справка УНИАН. В состав «Укрлендфарминга» входят 146 зернохранилищ, 19 птицефабрик, 19 мясокомбинатов, девять ферм по выращиванию кур-несушек, шесть семенных заводов, шесть сахарных заводов, шесть комбикормовых заводов, три селекционных хозяйства, три репродуктора, два завода по производству кожи и завод по производству яичных продуктов.

Земельный банк компании к концу 2012 года составил 532 тыс. га.

По итогам 2012 года «Укрлендфарминг» увеличил чистую прибыль до 541,6 млн долл., что на 8,6% больше, чем в 2011 году. Выручка компании выросла на 40,6% - до 1,9 млрд долл., а EBITDA сократилась на 3,3% - до 791,5 млн долл.

До 2010 года компания «Валинор» называлась Valars Group. Три года назад компания была разделена на две части - торговую и производственную. Производство зерновых было сконцентрировано в Valinor. Основной бенефициар всей группы – российский бизнесмен Кирилл Подольский.

Земельный банк «Валинора» в Украине составляет 123 тыс. га. Общий объем мощностей по хранению составляет 972 тыс. тонн, из них 549 тыс. тонн приходится на элеваторы и 423 тыс. тонн – на собственные хранилища хозяйств.