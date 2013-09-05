Украинский АПК сможет улучшить показатели в случае модернизации отрасли - эксперт

В этом году Украина установит новый рекорд урожая зерна на уровне 57-57,5 млн. тонн и продаст на экспорт рекордные объемы – 30 млн. тонн, однако без модернизации отрасли выгоды от таких успехов будут только ситуативными. Об этом УНИАН заявил глава наблюдательного совета группы компаний АМАКО Виталий Скоцик.

«Если проанализировать структуру экспорта, то увидим все признаки сырьевой экономики. Мы не создаем добавочной стоимости к тому аграрному продукту, который производим в Украине. Например, мы экспортируем продовольственной пшеницы, переработанной в муку, за год столько, сколько экспортирует Беларусь или Россия в месяц», - сообщил бизнесмен.

При этом он напомнил, что и цены на основные культуры в этом году будут ниже прошлогодних на 30-40%.

По мнению Виталия Скоцика, в самой отрасли нарушены пропорции экспорта и внутреннего потребления, отчего она не может работать стабильно, в том числе и на внешних рынках.

«Нехватка так называемых «длинных денег» и собственно высокая стоимость финансовых ресурсов в Украине привели к тому, что аграрный бизнесмен больше вкладывал в наращивание производства, чем в инфраструктуру и переработку», - констатировал бизнесмен, охарактеризовав существующие перерабатывающие мощности как технологически отсталые.

Он также привел примерные расчеты, которые свидетельствуют о диспропорциях внутреннего рынка. «Если Украина соберет 57 миллионов тонн зерна, то американский прогноз экспорта, о котором мы говорили в начале, это 30 миллионов тонн. Таким образом, 60% идет на экспорт. В структуре внутреннего потребления, которое составит около 27 млн. т. от общего урожая, на нужды населения приходится 6,5 млн. тонн. Прибавим к нему семенной фонд, и получим потребления в животноводстве в пределах 10-12 млн. тонн зерна нового урожая. На таких пропорциях нельзя создать стабильно работающую современную отрасль», - убежден глава АМАКО.

По его мнению, чтобы повысить конкурентность отрасли и экономическую эффективность производства, в средне- и долгосрочной перспективе нужно довести продукцию переработки до международных стандартов и содействовать инвестициям в модернизацию перерабатывающих предприятий и инфраструктуру хранения и транспортировки аграрной продукции и сырья.