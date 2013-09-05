Москва . Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что не видел документов о качестве конфет Roshen, после ознакомления с которыми можно будет направлять инспекторов ведомства на украинские заводы и специальные лаборатории, которые должны контролировать качество и признаваться Россией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

«Пока я их не видел. Когда мы их получим - дадим документарную оценку, тогда можете задавать вопрос «Когда вы приедете?». Тогда я назову дату, пока я не могу сказать», - заявил Онищенко.

При этом он предположил, что министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк отправил документы по «чумацкому шляху, когда на волах везли соль, поэтому так долго идут эти документы».

«Логистика вопроса такова – мы получаем документы, даем документарную оценку и затем мы направляем своих специалистов», - сказал Онищенко и добавил, что от Украины получены данные по институту токсикологии.

При этом он отметил, что с Украиной обсуждаются две темы: «Это долги ваши по сыру, когда мы договорились еще с господином Порошенко, когда он был министром экономики, что они представят нам пять лабораторий, которые мы аккредитуем в нашей системе и будем доверять им, чтобы не повторять эти анализы у нас».

По словам Онищенко, вопрос лабораторий был забыт после того, как первая партия сыра прошла через границу РФ. «Сейчас получился такой привет из прошлого – мы будем смотреть 4 завода и 5 лабораторий», - сказал глава Роспотребнадзора.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк заявил, что Украина выполнила все условия, поставленные стране в ходе переговоров с Роспотребнадзором для урегулирования проблемы экспорта кондитерской продукции корпорации Roshen на рынок Российской Федерации.

«Украинская сторона создала рабочую группу, как было договорено. Состав рабочей группы направлен, все документы по сертификации лабораторий направлены, все результаты лабораторных анализов направлены (в Роспотребнадзор — УНИАН)», - сказал Присяжнюк.

По его словам, на сегодняшний день Украина ожидает от России предложений относительно состава рабочей группы и графика приезда российских специалистов для проверки украинских фабрик Roshen.

Напомним, 29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию.

В начале августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке.

В середине августа по итогам российско-украинских переговоров с участием главы Роспотребнадзора Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Присяжнюка было принято решение о том, что инспекции пройдут на всех украинских заводах компании и Роспотребнадзор будет осуществлять контроль за каждой партией конфет совместно с украинскими лабораториями. Подписанный во время встречи протокол предусматривает создание специальной комиссии по гармонизации стандартов двух стран, а также аккредитацию украинских лабораторий при Роспотребнадзоре.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко" (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).

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