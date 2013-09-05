Проверка не подтвердила подозрения о реэкспорте продукции Roshen в РФ

Москва. Проверка не подтвердила подозрения о реэкспорте продукции украинской кондитерской компании «Roshen» на рынок России из третьих стран.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко сказал на пресс-конференции в Москве.

«Была дана команда Челябинску и Новосибирску с тем, чтобы провели проверку. Пока те проверки, которые они проводят, не выявили поставок, несмотря на запрет. Значит, не сладкоежки хабаровчане, и они не доели те конфеты, которые были завезены ранее. Дай Бог, чтобы это было так», - сказал глава Роспотребнадзора.

По его мнению, такие поставки можно организовать из Казахстана в Новосибирск и Челябинск, откуда идут товары в Сибирь и Зауралье.

Онищенко напомнил, что когда было принято решение о запрете ввоза конфет в РФ, не было запрета на их оборот с целью реализовать продукцию, уже поставленную на рынок, так как больших запасов не было. Кроме этого, не введен запрет на продажу конфет Липецкой фабрики Roshen и фабрики компании в одной из стран Прибалтики, так как к ним конкретно вопросов не было.

Онищенко рассказал, что когда он собирался вылетать из Хабаровска в Благовещенск, его в аэропорту угостили «до боли знакомыми конфетами» (конфетами «Рошен» - УНИАН).

«У меня была надежда, что там (на этикетке) будет написано Липецк, но не сбылась моя мечта, и мне объяснили, что это те конфеты (произведенные в Украине), которые не успели продать. Тогда я подумал, нет ли там реэкспортных схем», - сказал Онищенко. При этом он заявил, что сам конфеты не ест.

Напомним, 29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию.

В начале августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке.

В середине августа по итогам российско-украинских переговоров с участием главы Роспотребнадзора Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Присяжнюка было принято решение о том, что инспекции пройдут на всех украинских заводах компании и Роспотребнадзор будет осуществлять контроль за каждой партией конфет совместно с украинскими лабораториями. Подписанный во время встречи протокол предусматривает создание специальной комиссии по гармонизации стандартов двух стран, а также аккредитацию украинских лабораторий при Роспотребнадзоре.

3 сентября министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк заявил, что Украина выполнила все условия, поставленные стране в ходе переговоров с Роспотребнадзором для урегулирования проблемы экспорта кондитерской продукции корпорации Roshen на рынок Российской Федерации.

По его словам, на сегодняшний день Украина ожидает от России предложений относительно состава рабочей группы и графика приезда российских специалистов для проверки украинских фабрик Roshen.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко" (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).