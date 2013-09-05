Роспотребнадзор нашел в молдавском вине вредные примеси

Москва. Роспотребнадзор пресек ввоз в Россию ряда партий молдавского вина из-за содержащихся в продукции вредных примесей.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава ведомства Геннадий Онищенко сказал на пресс-конференции в Москве.

«Мы целый ряд партий винодельческой и алкогольной продукции остановили с запредельным уровнем дибутилфталата (химический элемент, применяемый в изготовлении пластиковых изделий)», - сказал Онищенко.

По его словам, этого вещества не должно было быть не под каким предлогом, а это значит, что продукцию долго хранили в пластмассовой таре.

Он заявил, что со стороны Молдовы пока слышны «немощные ужимки», которые ничего не меняют.

«Молдова на грани того, что мы запретим вновь и повторим непростой драконовский цикл 2005-2006 года», - сказал Онищенко и добавил, что властям Молдовы будет очень сложно объяснить это своему народу, так как эта профильная отрасль экономики страны.

По словам главы Роспотребнадзора, Молдова не создала национальную систему контроля качества продукции.

Как сообщал УНИАН, ранее Роспотребнадзор заявил, что более 28,4 тысячи литров алкогольной продукции, поступившей за последнее время в Россию из Молдовы, не соответствует требованиям безопасности. Глава Минсельхоза Молдовы Василий Бумаков заявил, что страна готова выполнить все требования Роспотребнадзора, чтобы продолжить экспорт алкоголя в РФ. Стало также известно, что он может посетить РФ для решения проблемы с поставками вина.

Весной 2006 года был введен запрет на поставки винопродукции из Молдовы в Россию, а осенью того же года президенты двух стран договорились о снятии санкций при условии организации дополнительного контроля качества молдавских вин инспекторами Роспотребнадзора непосредственно в Молдавии.

Отметим, что в последнее время Россия давит на страны постсоветского пространства, пытаясь помешать их сближению с ЕС.

Так, несколько дней назад российский вице-премьер Дмитрий Рогозин предупредил Молдову, что подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом во время саммита «Восточного партнерства» в ноябре, осложнит отношения с Россией. В частности, по словам Рогозина, возникнут проблемы в торговле, свободном передвижении рабочей силы из Молдовы, в поиске статуса для самопровозглашенной Приднестровской республики.

5 сентября Президент страны Николае Тимофти заявил, что Молдова не может жить в условиях давления и угроз. По его словам, Молдова намерена и в дальнейшем укреплять связи с Европейским Союзом.