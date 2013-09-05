В Крыму пройдет 11-й международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz

С 12 по 15 сентября в крымском Коктебеле пройдет 11-й международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz.

Это один из самых известных музыкальных брендов Украины в Европе и странах СНГ, основанный в 2003 году и за десять лет существования завоевавший статус самого крупного и одухотворенного опен-эйра в Украине.

Ежегодно Koktebel Jazz Festival посещают более 30-ти тысяч человек. Сюда съезжаются известные музыканты со всего мира. Например, в 2012 году участие в фестивале приняли более 300 музыкантов в составах групп из 15-ти стран.

Традиционно на протяжении многих лет партнером фестиваля остается ТМ «Коктебель». Натуральные качественные коньяки и вина и хороший джаз не только близки по настроению, эмоциям, состоянию души, они дополняют друг друга, а из сочетания традиций и импровизации рождается настоящее искусство.

Фестиваль пройдет на трех площадках: главной Nu Jazz Stage, камерной Волошинской сцене и бесплатной Open Stage. В этом году организаторы Koktebel Jazz решили сделать серьезный акцент на британскую музыку.

14 сентября зрителей Nu Jazz удивят спецпроектом The Selector Party, который состоится при участии консульства Великобритании. На сцену поднимутся яркие представители новой британской музыки: группы British Sea Power и Submotion Orchestra, мультиинструменталист Patrick Wolf и специальные гости проекта, уже знакомые бывалым гостям фестиваля, – Red Snapper.

Важно отметить, что Koktebel Jazz 2013 – это еще и множество танцевальных и электронных проектов. Хедлайнерами станут британский электронщик Саймон Грин (он же Bonobo), французький трубач Эрик Трюффаз и его коллега-экспериментатор из Норвегии Нильс Петер Мольваер, французы Telepopmusik..

Среди отечественных музыкантов можно будет увидеть неординарного "украинского швейцарца" Луи Франка, украинскую группу The Hardkiss и "последних романтиков питерской сцены" Billy's Band. Интересными будут и программы Волошинской сцены и Open Stage.

Среди участников-хедлайнеров "Волошинки" нынешнего года: Herbie’s EXPLO 3000, Jacob Karlzon Trio, Plaistow, David Helbock, Yuko Okamoto Quartet, Zoe Gilby."

Древний вулкан Кара-Даг, свежий морской бриз, качественный джаз и, конечно же, качественные коньяки и вина под ТМ «Коктебель» - вот рецепт успеха фестиваля, который является самым значимым в Восточной Европе.

Koktebel Jazz будет предшествовать арт-фестиваль современного искусства Artishock. "Четыре дня, которые продолжается музыкальный фестиваль, для многих гостей мало, они готовы приезжать в начале осени в Коктебель на неделю-две, – отметила президент фестиваля Лилия Млинарич. – Artishock стартует 9 сентября и будет продолжаться семь дней. Это бесплатное событие, проходящее под открытым небом в разных точках поселка Коктебель. Арт-фестиваль охватит все виды и жанры современного искусства от ленд-арта и светоарта до литературы и независимого кино".

Знаменитая Страна Коньяков Коктебель остается самым таинственным и прекрасным уголком Крыма. Ее особый феномен можно уловить даже на чувственном уровне. Именно здесь по-настоящему испытываешь самые яркие и незабываемые позитивные эмоции, ощущаешь всю полноту жизни. Коктебель – Счастье есть!