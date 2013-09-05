Агропрогруппа «Креатив» привлекла кредит на 300 млн долл. у 8 международных банков

Один из крупнейших производителей масложировой продукции в Украине агропромышленная группа «Креатив» (Кировоград) привлекла синдицированный кредит на 300 млн долл. у 8 международных банков, сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, кредиторами группы выступили UniCredit Bank, VTB Capital, Erste Group Bank, ING Bank, Societe Generale, Amsterdam Trade Bank, Credit Europe Bank и Intesa Sanpaolo S.P.A.

Привлеченные средства «Креатив» намерен направить на закупку, хранение и переработку подсолнечника.

В компании отметили, что кредит будет предоставлен группе в виде двух краткосрочных траншей. При этом финансирование может быть ежегодно пролонгировано, а также обеспечено продукцией и экспортными контрактами.

Срок предоставления и ставка кредита в сообщении не уточняются.

Как сообщал УНИАН, группа «Креатив» в 2012 году увеличила чистый доход на 82% - до 685 млн долл. с 376 млн долл. в 2011 году.

Справка УНИАН. Агропромышленная группа «Креатив» является одним из лидеров украинского рынка жиров и маргаринов с долей рынка более 30%. Группа владеет тремя заводами по переработке семян подсолнечника с общим годовым объемом около 1,1 млн тонн.

Также «Креатив» владеет четырьмя заводами по производству модифицированных жиров и маргаринов с общим годовым объемом производства более 200 тыс. тонн готовой продукции. Кроме того, группа занимается переработкой соевых бобов и развивает сельскохозяйственное направление, в которое входят растениеводческие хозяйства, завод по переработке пеллет и животноводческий комплекс.

Компания выпускает масложировую продукцию под ТМ "Сонола", "Деликон" и "Дивное".

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