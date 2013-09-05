Госценинспекция проверит крупные торговые сети

Государственная инспекция Украины по контролю за ценами (Госценинспекция) намерена провести проверку пяти крупных украинских торговых сетей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Госценинспекции Александр Киселев на пресс-конференции в Киеве.

«Мы сегодня говорим о том, что нам видится необходимым изучить положение дел в самых крупных наших сетях - Fozzy Group, «Фуршете», «Кишене», «АТБ»… где-то 5 сетей мы берем», - сказал Киселев.

По его словам, проверка будет длиться около месяца.

«Я думаю, в октябре, в средине октября, будут первые результаты. Потому что это серьезная, кропотливая работа», - отметил глава Госценинспекции.

При этом, по его словам, сговор сетей, который привел к росту цен на продовольственные товары, пока не доказан.

Как сообщалось, в конце июля нынешнего года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) обвинил крупнейшие торговые сети Украины в сговоре по установлению чрезмерно высоких цен на продовольственные товары.

Под подозрение АМКУ попали сразу 18 сетей.