Рада сократила число разрешительных документов для производителей продуктов

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сокращения количества документов разрешительного характера, которые должны получать операторы рынка пищевых продуктов».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 313 из 404 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Документом вносятся изменения в семь законов: "О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий", "О государственном регулировании импорта сельскохозяйственной продукции", "О защите человека от влияния ионизирующего излучения", "О пчеловодстве", "О рыбе, других водных живых ресурсах и пищевой продукции из них", "О молоке и молочных продуктах", "О безопасности и качестве пищевых продуктов".

В частности, из законов "О рыбе, других водных живых ресурсах и пищевой продукции из них", "О молоке и молочных продуктах" изымаются нормы, которые касаются аттестации производства (переработки), поскольку на данные виды деятельности выдаются документы разрешительного характера – для перемещения товаров - ветеринарные документы, для осуществления деятельности объектов (мощностей) – эксплуатационные разрешения, отмечается в пояснительной записке.

Также относительно субъектов хозяйствования, которые осуществляют производство молока, молочного сырья и молочных продуктов, осуществляются плановые и внеплановые меры государственного контроля (надзора), предусмотренные законом "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", с периодичностью, определенной в постановлении Кабинета министров от 24 сентября 2008 г. № 848 "Об утверждении критериев оценки степени риска от осуществления хозяйственной деятельности, которая подлежит государственному ветеринарно-санитарному контролю и надзору".

Кроме того, относительно деятельности данных операторов мощностей (объектов) установлено требование о необходимости внедрения на производстве (переработке) постоянно действующих процедур, основанных на принципах Системы управления безопасностью пищевых продуктов (НАССР).

Из закона "О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий" изымается норма о выдаче справки, которая не внесена в Перечень документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности, утвержденный законом от 19 мая в 2011 г. № 3392.