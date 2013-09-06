Россия сняла ограничения на ввоз продукции Fonterra

Роспотребнадзор снял временные ограничения на ввоз и продажу на территории России молочной продукции новозеландской компании Fonterra, передает Русская служба Би-би-си.

Ограничения были связаны с тем, что в начале августа Fonterra заявила об обнаружении штамма бактерии-возбудителя ботулизма в компонентах детских молочных смесей, йогуртов и еще нескольких видов своей продукции.

Однако впоследствии почти 200 проведенных тестов показали, что в молоке была другая бактерия, которая не вызывает ботулизма и не причиняет вреда здоровью, но ускоряет порчу продуктов.

Ботулизм – редкая, но опасная для человека инфекция, он нередко приводит к параличу и летальному исходу.

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