Кабмин: значительных ценовых колебаний в 2014 году не будет

Кабмин рассчитывает сохранить тенденцию к стабилизации ценовой ситуации в Украине и не ожидает значительных ценовых колебаний на потребительских рынках в 2014 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов.

«Правительство не прогнозирует значительных ценовых колебаний на потребительском рынке в 2014 году», - сказал министр.

При этом он подчеркнул, что на данном этапе ключевой задачей правительства является разработка реалистичного прогноза экономического и социального развития Украины с целью минимизации бюджетных рисков.

«В условиях неопределенности мировой экономики для нас необычно важным является разработка реалистичного прогноза экономического и социального развития Украины с целью минимизации бюджетных рисков. Эта работа на финальном этапе», - сказал Прасолов.

По данным Государственной службы статистики, последний раз инфляция в Украине была зафиксирована в апреле 2012 года. По итогам 2012 года ценовой показатель впервые за последние 10 лет был отрицательным.

Дефляция в Украине в июле 2013 года по сравнению с июнем составила 0,1%. В годовом выражении (против июля 2012 года) опять зафиксирована нулевая инфляция. Этот показатель является самым низким среди стран СНГ, но он противоречит имеющимся макропрогнозам, высказанным в отношении Украины специалистами международных финансовых организаций, и расчетам украинских специалистов.

В частности, по прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%. Всемирный банк в 2013 году ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%). Госбюджет на 2013 год рассчитан, исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) в 4,8%, при предельном дефиците госбюджета в 3,2% ВВП и темпах роста ВВП в 3,4%.

Вместе с тем, Минфин прогнозировал рост инфляции по итогам года на уровне 4-6% за счет реформ энергетического сектора. В свою очередь опрошенные УНИАН эксперты ранее предполагали, что по итогам года инфляция составит от 4% до 9%, в зависимости от монетарной политики Нацбанка и повышения цен на газ и услуги ЖКХ.

Как сообщал УНИАН, Программа активизации экономики на 2013-2014 годы предполагает рост инфляции в Украине по итогам 2014 года на уровне 5-6%. Вместе с тем, по итогам августа Госстат зафиксировал дефляцию, которая ускорилась до 0,7%.