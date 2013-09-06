Украина расширит перечень лабораторий для аккредитации Роспотребнадзором

Украина определила еще четыре лаборатории для аккредитации Роспотребнадзором на соответствие требованиям российского законодательства в сфере защиты прав потребителей, сообщила пресс-служба Министерства агарной политики и продовольствия.

Согласно документу, документация по этим лабораториям будет направлена в Россию в ближайшее время. Таким образом, аккредитованными могут быть Государственный научно-исследовательский институт лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы Госветфитослужбы Украины, Украинская лаборатория качества и безопасности продукции АПК, Государственное предприятие "Винницкий научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации" Минэкономразвития Украины (ГП "Винницастандартметрология"), а также Государственное предприятие "Черкасский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации" Минэкономразвития Украины (ГП "Черкассыстандартметрология").

Кроме того, в министерстве отметили, что 29 августа Украина направила в Росспотребнадзор приглашение проинспектировать украинские кондитерские фабрики в ближайшее время, а также попросила конкретизировать параметры проверки и сообщить состав группы российских инспекторов.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября глава Минагропрода Николай Присяжнюк сообщил, что Украина направила в Роспотребнадзор все документы, необходимые для начала урегулирования вопроса с поставками продукции кондитерской корпорации Roshen в рынок РФ. «Украинская сторона создала рабочую группу, как было договорено. Состав рабочей группы направлен, все документы по сертификации лабораторий направлены, все результаты лабораторных анализов направлены (в Роспотребнадзор — УНИАН)», - сказал Присяжнюк.

Однако 5 сентября руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что не видел документов о качестве конфет Roshen, после ознакомления с которыми можно будет направлять инспекторов ведомства на украинские заводы и специальные лаборатории, которые должны контролировать качество и признаваться Россией. При этом он предположил, что министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк отправил документы по «чумацкому шляху, когда на волах везли соль, поэтому так долго идут эти документы».

Напомним, 29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

В начале августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке.

В середине августа по итогам российско-украинских переговоров с участием главы Роспотребнадзора Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Присяжнюка было принято решение о том, что инспекции пройдут на всех украинских заводах компании и Роспотребнадзор будет осуществлять контроль за каждой партией конфет совместно с украинскими лабораториями. Подписанный во время встречи протокол предусматривает создание специальной комиссии по гармонизации стандартов двух стран, а также аккредитацию украинских лабораторий при Роспотребнадзоре.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко" (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).