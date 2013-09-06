Минагропрод повысил прогноз урожая зерна в Украине

Министерство аграрной политики и продовольствия ожидает, что урожай зерновых и зернобобовых в Украине в 2013 году составит около 58 млн тонн, тогда как ранее прогноз составлял 57,1 млн тонн.

При этом, согласно сообщению пресс-службы Минагропрода, украинские аграрии к 6 сентября завершили уборку зерновых на площади 10,7 млн га (без учета кукурузы – 96% от прогноза), собрав 32,8 млн тонн зерновых и зернобобовых. Средняя урожайность по стране составляет 30,7 ц/га против 25,8 ц/га в 2012 году.

В частности, уборка гречихи к указанной дате проведена на площади 89 тыс. га, собрано 112 тыс. тонн при урожайности 12,5 ц/га (в 2012 году – 10 ц/га), проса – на площади 61 тыс. га, намолочено 84 тыс. тонн при урожайности 13,7 ц/га (11,7 ц/га).

Кроме того, в ведомстве отметили, что подсолнечник к 6 сентября убран на площади более 1 млн га, в результате чего намолочено 1,7 млн тонн при урожайности 16,1 ц/га (13 ц/га). Уборка сои к указанной дате проведена на площади 104 тыс. га, намолочено 199 тыс. тонн при урожайности 19,1 ц/га (14,9 ц/га). Кукурузу аграрии убрали на площади 73 тыс. га, намолотив 389 тыс. тонн при урожайности 53,6 ц/га (в 2012 году - 34 ц/га).

Как сообщал УНИАН, в текущем году в Украине собрано 32,2 млн тонн ранних зерновых, из которых 22,8 млн тонн приходятся на пшеницу, 7,7 млн тонн на ячмень. Урожай кукурузы в 2013 году Минагропрод прогнозирует на уровне 26 млн тонн, масличных - 13 млн тонн.

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