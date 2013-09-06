Украина экспортировала 4,1 млн тонн зерна

Украинские аграрии с начала 2013-2014 маркетингового года (МГ, июль 2013 – июнь 2014 гг.) и к 6 сентября поставили на внешние рынки более 4,1 млн тонн зерна, что на 12,9% больше, чем за аналогичный период прошлого МГ, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, экспорт пшеницы к указанной дате составил 2,2 млн тонн, из которых 1,6 млн тонн продовольственной и 0,6 млн тонн фуражной. Поставки ячменя на внешние рынки к 6 сентября составили 1,4 млн тонн, кукурузы – 0,6 млн тонн.

Кроме того, Украина экспортировала 0,9 млн тонн рапса и 0,05 млн тонн сои.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2013-2014 МГ на уровне 28 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины. Министерский прогноз урожая зерновых и зернобобовых в т.г. составляет около 58 млн тонн.