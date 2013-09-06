Акцизные марки старого образца не требуют замены новыми - Миндоходов

Акцизные марки на алкогольную и табачную продукцию старого образца, закупленные предпринимателями до момента введения новых акцизных марок (до 1 сентября 2013 года) могут быть использованы и далее, пока не будут полностью использованы, а товары, отмеченные старыми марками, – могут находиться в свободном обороте на рынке до момента их полной распродажи.

Соответствующее разъяснение дали УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве.

«В соответствие с законодательством, в случае смены образца марок акцизного налога уже закупленные марки предыдущего образца используются при производстве алкогольных напитков и табачных изделий и дальше, пока не закончатся, а маркированные такими марками товары находятся в свободном обороте до момента их полной реализации или завершения срока их хранения и потребления», - говорится в разъяснении Миндоходов.

В этой связи, введение в действие марок нового образца не требует переклеивания старых марок. «Переклеивать марки на алкогольные напитки и табачные изделия, находящиеся в торговом обороте, не нужно», - пояснили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, акцизные марки нового образца введены в Украине с 1 сентября.

По данным Министерства доходов и сборов Украины, введение новых акцизных марок приведет к подорожанию бутылки алкогольного напитка в среднем на 0,167 грн, а одной пачки сигарет на 0,087 грн. Марки акцизного налога нового образца имеют графический защитный элемент, а также фоновые сетки (для алкоголя - не менее четырех, для сигарет - трех), которые не позволят злоумышленникам подделывать акцизные марки.

Цена на новые марки с начала осени вырастет: на алкогольные напитки - до 0,27 грн за штуку, а для сигарет - на 0,142 грн за штуку.

По данным министерства, марки позволят наладить более действенную систему защиты населения от фальсификатов и поддельной подакцизной продукции.

Миндоходов ранее заявляло о возможности введения электронной акцизной марки с января 2014 года с целью пресечения контрабанды подакцизных товаров – включая алкоголь, табачные изделия и даже нефтепродукты.