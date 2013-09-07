Завтра в восточных областях, Крыму и Приазовье будет дождливо

Завтра, 8 сентября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, лишь в восточных областях, Крыму и Приазовье местами пройдет дождь.

Ветер на протяжении суток будет преобладать северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°, на юге Крыма 12-14°, днем 15-20°; в западных областях ночью 3-8° тепла, днем 17-22°, на Закарпатье 24-26°.

В Киеве и области осадки не предвидятся. Температура в Киевской области ночью 6-11°, днем 15-20°. В г. Киеве температура ночью 8-10°, днем 17-19°.

7 сентября температура воды составляла в Черном и Азовском морях 19-23°, в районе Одессы 14°, в районе Геническа 16°; в Днепре возле Киева 16°.