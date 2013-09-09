Миндоходов предлагает печатать акцизные марки на государственных предприятиях

Министерство доходов и сборов Украины предлагает печатать марки акцизного сбора на государственных предприятиях с целью усиления контроля за их оборотом.

Об этом говорится в проекте постановления правительства, разработанном Миндоходов и опубликованном на министерском сайте.

«Проект постановления разработан для усиления государственного контроля за производством акцизных марок и своевременного обеспечения марками акцизного налога субъектов хозяйствования, осуществляющих производство и импорт алкогольных и табачных изделий», - говорится в проекте постановления.

По мнению специалистов Миндоходов, отсутствие заявленного контроля несет угрозу жизни и здоровью граждан, поскольку ведет к возможности производства поддельных марок и, как следствие, распространения поддельного или контрабандного алкоголя и сигарет.

Как сообщал УНИАН, акцизные марки нового образца введены в Украине с 1 сентября.

По данным Министерства доходов и сборов Украины, введение новых акцизных марок приведет к подорожанию бутылки алкогольного напитка в среднем на 0,167 грн, а одной пачки сигарет - на 0,087 грн. Марки акцизного налога нового образца имеют графический защитный элемент, а также фоновые сетки (для алкоголя - не менее четырех, для сигарет - трех), которые не позволят злоумышленникам подделывать акцизные марки.

Цена на новые марки с начала осени вырастет: на алкогольные напитки - до 0,27 грн за штуку, а для сигарет - на 0,142 грн за штуку.

По данным министерства, марки позволят наладить более действенную систему защиты населения от фальсификатов и поддельной подакцизной продукции.

Миндоходов ранее заявляло о возможности введения электронной акцизной марки с января 2014 года с целью пресечения контрабанды подакцизных товаров – включая алкоголь, табачные изделия и даже нефтепродукты.

В случае, если к 1 сентября на предприятиях - производителях алкогольной и табачной продукции остались марки старого образца и при этом деятельность предприятия является легальной и полностью урегулированной с точки зрения закона, переклеивать старые марки не нужно. Их можно использовать, а затем закупать марки нового образца.

При этом товары с акцизными марками старого образца также не изымаются из оборота, в случае, если они не являются подделкой или контрабандой, а продаются до момента полной реализации или завершения срока хранения и годности.