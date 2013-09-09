Аграрии поставили Аграрному фонду 745 тыс. тонн зерна по форвардным контрактам

Аграрии в рамках форвардных контрактов поставили на сертифицированные зерновые склады Аграрного фонда 745 тыс. тонн зерна, или 72% от законтрактованного объема, говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению, на сегодняшний день фонд перечислил сельхозпроизводителям 50 млн грн за поставленное зерно. В то же время Государственной казначейской службе переданы платежные поручения на 170 млн грн.

В фонде также отметили, что аграрии Сумской, Львовской, Полтавской, Кировоградской, Донецкой, Винницкой и Черниговской областей практически завершили выполнение поставок. В то же время наиболее низкие темпы поставок демонстрируют Тернопольская (поставлено 22% от законтрактованного объема), Запорожская область (40%) и АР Крым (39%).

Как сообщал УНИАН, Аграрный фонд закупил по форвардным контрактам 1,034 млн тонн зерна урожая 2013 года. В качестве авансового платежа аграрии получили за него 939 млн грн бюджетных средств.