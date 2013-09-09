В Украине стартовал сезон сахароварения

Украина приступила к уборке сахарной свеклы и начала ее переработку, сообщила пресс-служба Министерства агарной политики и продовольствия Украины.

Согласно сообщению, к переработке сахарной свеклы уже приступили Львовская и Винницкая области. Всего, по словам главы Минагропрода Николая Присяжнюка, в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2013-август 2014 гг.) перерабатывать свеклу будут 63 сахарных завода.

«Всего в этом году переработкой сладкого корня планируют заняться на 63 предприятиях. Они переработают около 12 миллионов тонн сахарной свеклы», - цитирует пресс-служба Присяжнюка.

По его словам, производство сахара в текущем МГ в составит 1,5 млн тонн, что при переходящих запасах в 0,8 млн тонн позволит обеспечить внутреннюю потребность страны в этом продукте.

Как сообщал УНИАН, профильная ассоциация «Укрцукор» прогнозирует, что производство сахара в текущем МГ составит 1,2-1,4 млн тонн, однако к переработке сахарной свеклы приступит 41 завод против 63, которые работали в прошлом МГ.

В 2012/2013 МГ производство сахара в Украине составило 2,2 млн тонн, тогда как внутренняя потребность оценивается в 1,86 млн тонн, что стало причиной существенного удешевления сахара на внутреннем рынке.