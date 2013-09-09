Суд отказался рассматривать иск о банкротстве «Нарзана»

Арбитражный суд Ставропольского края вернул компании "Кавказдорстрой" заявление о признании банкротом кисловодской компании "Нарзан", которая является одним из крупнейших в России производителей минеральной воды, сообщили в понедельник РАПСИ в пресс-службе суда.

До принятия заявления о признании ОАО "Нарзан" банкротом от ООО "Кавказдорстрой" поступило ходатайство о возвращении заявления о банкротстве в связи с уплатой задолженности, говорится в определении суда.

Ранее в суде сообщили, что 2 сентября было зарегистрировано заявление компании "Кавказдорстрой" о банкротстве "Нарзана", однако 3 сентября поступило ходатайство компании о возвращении этого заявления.

"Нарзан" обладает исключительным правом на производство минеральной воды под одноименной торговой маркой, также выпускает премиальные напитки "Шорли", питьевую воду под маркой "Ледяная Жемчужина" и традиционные лимонады.

Промышленный розлив минеральной воды "Нарзан" начался в Кисловодске в 1894 году. В 1992 году Кисловодский нарзанный завод был преобразован в ОАО "Нарзан", которое в 1995 году получило свидетельство на право пользования наименованием места происхождения товара.