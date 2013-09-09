Россия обещает не расширять ограничения на продукцию из Беларуси

Минсельхоз РФ пока не планирует расширять ограничения и выдвигать дополнительные требования на ввоз продукции из Белоруссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы ведомства Николая Федорова.

Ранее Федоров заявлял, что РФ может принять меры для обеспечения безопасности сельскохозяйственной продукции, ввозимой с территории Белоруссии. По его словам, есть случаи не очень корректного реэкспорта из Белоруссии под видом белорусской продукции, и есть риски распространения африканской чумы свиней.

"Была встреча с первым вице-премьером Беларуси, он взял все наши вопросы на заметку, чтобы была ужесточена сама практика контроля белорусских коллег со стороны Россельхознадзора. Поэтому говорить сейчас о расширении ограничений или о дополнительных требованиях пока достаточных оснований нет, хотя вопросы могут возникнуть в другой момент — это зависит от результатов работы специалистов", — сказал Федоров.

Он пояснил, что в отношении поставок сельскохозяйственной продукции из Белоруссии пока принято только одно решение, связанное с распространением африканской чумы свиней на территории республики — введены ограничения на поставку необработанной продукции из свинины.

"Есть тема, которая является темой наших рабочих контактов — это проблема реэкспорта под видом продукции республики Беларусь продукции из третьих стран, самых разных. Но, чтобы принять по ним решение общее, нам нужны дополнительные усилия, чтобы были подтверждены со стороны белорусских коллег, что они подтверждают", — сказал глава Минсельхоза РФ.