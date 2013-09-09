Roshen опровергает информацию о закрытии Мариупольской кондитерской фабрики

Мариупольская кондитерская фабрика, входящая в состав одного из крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине – корпорацию Roshen, работает в обычном режиме и закрываться не будет, сообщили УНИАН в пресс-службе корпорации.

«Фабрика Roshen в Мариуполе работает в том же режиме, что и работала», - сказали в пресс-службе.

Ранее мариупольский информационный портал «0629» сообщил, что Roshen принял решение о закрытии Мариупольской кондфабрики. По данным портала, демонтаж производственных линий намечен на январь 2014 года. Кроме того, как сообщает «0629», на предприятии уже заморожена десертная линия, а из 800 работников осталось только 400, которые выходят в одну смену и работают три дня в неделю.

Как сообщал УНИАН, 29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию.

В начале августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке.

В середине августа по итогам российско-украинских переговоров с участием главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка было принято решение о том, что инспекции пройдут на всех украинских заводах компании и Роспотребнадзор будет осуществлять контроль за каждой партией конфет совместно с украинскими лабораториями. Подписанный во время встречи протокол предусматривает создание специальной комиссии по гармонизации стандартов двух стран, а также аккредитацию украинских лабораторий при Роспотребнадзоре. Однако комиссия до сих пор не начала работать.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко" (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).