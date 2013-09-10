Кабмин предлагает отменить обязательную сертификацию зерна

Кабинет министров Украины предлагает отменить обязательную сертификацию зерна внутри страны, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, правительственный законопроект №2361а «О внесении изменений в Закон Украины «О зерне и рынке зерна в Украине» уже подан в Верховную Раду.

В частности, законопроект предусматривает отмену сертификации зерна при отгрузке его на элеваторы и упрощение процедуры получения сертификата.

«В портах осуществляется соответствующая процедура - сертификация зерна на экспорт. Поэтому проведение «внутренней» сертификации является лишним и приводит к задержке отгрузок», - говорится в сообщении министерства.

В Минагропроде считают, что в случае принятия указанного законопроекта, в стране снизится стоимость зерновой логистики и ускорится экспорт зерна.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины осенью 2012 года установил обязательную сертификацию зерна и продуктов его переработки в случае экспортно-импортных операций и перемещения зерна и зерновых продуктов за счет государственных средств. В остальных случаях предполагается оформление сертификата качества по усмотрению субъекта рынка.

21 мая Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О зерне и рынке зерна в Украине" (относительно дерегулирования рынка зерна), который, в частности, предусматривает бессрочную сертификацию услуг по хранению зерна, а также отход от практики обязательной сертификации качества всего зерна и продуктов его переработки.

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