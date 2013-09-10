Россия с 11 сентября может полностью приостановить ввоз молдавского вина

Роспотребнадзор завтра, 11 сентября, может принять решение о полной приостановке поставок молдавской алкогольной продукции в Российскую Федерацию.

Об этом говорится в сообщении российского ведомства, обнародованном сегодня на его официальном сайте.

Как отмечается в сообщении, Роспотребнадзор продолжает работу по контролю за поставками на территорию РФ алкогольной продукции и виноматериалов из Республики Молдова.

Всего из Республики Молдова в Российскую Федерацию с начала 2013 года ввезено 3901 партия алкогольной продукции и виноматериалов общим объемом 25 136 847,0 литров.

«По результатам исследований, проводимых лабораториями Роспотребнадзора, только за последнее время выявлено 8 партий алкогольной продукции (2 партии вина и 6 партий коньяка) не соответствующих требованиям безопасности по содержанию дибутилфталата и ди(2-этилгексил)фталата. Производители - СП «VinariaPurcari», «Комбинат по производству вин «Крикова», АООТ «Арома». При этом в отдельных партиях нормы по содержанию вредных веществ были превышены в 80-90 раз», - отмечает Роспотребнадзор.

Также ведомство сообщает, что «при проведении лабораторных исследований проб коньяка (дивинов), представленных для целей государственной регистрации, также в двух случаях выявлены превышения предельно допустимых концентраций химических веществ. Исследование представленных проб алкогольной продукции продолжается. Экспертные заключения на данную алкогольную продукцию в стадии оформления».

«Завтра, возможно, будет принято решение о полной приостановке поставок молдавской алкогольной продукции в Российскую Федерацию», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Как сообщал УНИАН, в последнее время Россия давит на страны постсоветского пространства, пытаясь помешать их сближению с Европейским Союзом.

Третьего сентября российский вице-премьер Дмитрий Рогозин предупредил Молдову, что подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом осложнит отношения с Россией. В частности, по словам Рогозина, возникнут проблемы в торговле, свободном передвижении рабочей силы из Молдовы, в поиске статуса для самопровозглашенной Приднестровской республики.

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