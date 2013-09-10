Россельхознадзор вернул Беларуси некачественную свинину

Специалисты Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям выявили некачественную готовую свиную продукцию с ряда предприятий Белоруссии. Исследования проводились на предмет соответствия требованиям Таможенного союза (ТС) по параметрам безопасности, а также с целью исключения рисков присутствия генома вируса африканской чумы свиней (АЧС), сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Всего специалистами проанализировано 87 партий продукции свиноводства из Республики Беларусь. В ходе лабораторных мониторинговых исследований вредоносные микроорганизмы были выявлены в партиях ветчины и грудинки с предприятия "Беловежские деликатесы", в партиях продукта из свинины запеченной с предприятия холдинга "Концерн Брестмясо молпром", в партии сарделек с предприятия Гродненской области, в партиях колбасы вареной и сардельках с предприятия "Могилевский мясокомбинат", а также в партиях мясного продукта с предприятий "Гомельский мясокомбинат" и "Брестский мясокомбинат".

В результате небезопасная в ветеринарно-санитарном отношении продукция возвращена на территорию Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы.

Также Россельхознадзор пресек попытку незаконного ввоза на территорию России белорусской свинины, ввоз который был ограничен в связи с неблагополучной ситуацией в республике по африканской чуме свиней (АЧС). Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Россельхознадзора.

В ходе проведения контроля за перемещением поднадзорных грузов на территорию России из Белоруссии сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, региональных органов управления ветеринарией и подразделениями УГИБДД УМВД России продолжают задерживать партии грузов, запрещенных к ввозу в РФ. "Так, за последние дни в Смоленской области задержаны три транспортных средства с запрещенными к ввозу в Россию грузами белорусского происхождения, в том числе две партии готовой продукции и партия свинины охлажденной. Принято решение об утилизации продукции и привлечении нарушителей к административной ответственности", - отметили в пресс-службе.

Ограничения на ввоз свинины введены 30 августа в связи с распространением АЧС в Белоруссии. Тогда же Национальная мясная ассоциация заявила, что Россия не сможет полностью ограничить поставки свинины из Белоруссии, так как между государствами нет пограничного ветеринарного контроля.

В 2012 году Белоруссия поставила в Россию 60 тыс тонн свинины на 200 млн долларов и 100 тыс тонн готовых мясных изделий из всех видов мяса и птицы.