Roshen сможет восстановить свои позиции в России через два года - гендиректор

Корпорация Roshen, один из крупнейших производителей кондитерской продукции в Украине, сможет восстановить свои позиции на рынке России не ранее чем через два года.

Об этом в интервью изданию «Forbes Украина» рассказал генеральный директор компании Вячеслав Москалевский.

«По моему мнению, мы восстановим позиции в России через года два. Произойдет это за счет роста площадок внутри российского рынка», - цитирует издание Москалевского.

По его словам, объемы производства на украинских фабриках Roshen сегодня снижены, так как ранее корпорация поставляла в Россию около 6,5 тыс. тонн кондитерской продукции, а сегодня эти объемы находятся «не у дел».

На вопрос, планирует ли Roshen закрывать фабрики в Украине, Москалевский ответил, что пока все предприятия работают, однако производить продукцию с излишком корпорация не может.

«Закрытия площадок пока не было. Но мы не можем работать с излишком в 6500 тонн. Мы будем искать способы сбалансировать спрос и объем производства», - цитирует издание гендиректора Roshen.

Что касается приезда российских специалистов для проверки украинских фабрик корпорации, то Москалевский считает, что они приедут, однако не в скором времени.

Как сообщал УНИАН, 29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию.

В начале августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке.

В середине августа по итогам российско-украинских переговоров с участием главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка было принято решение о том, что инспекции пройдут на всех украинских заводах компании, и Роспотребнадзор будет осуществлять контроль за каждой партией конфет совместно с украинскими лабораториями.

Подписанный во время встречи протокол предусматривает создание специальной комиссии по гармонизации стандартов двух стран, а также аккредитацию украинских лабораторий при Роспотребнадзоре. Однако комиссия до сих пор не начала работать.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко" (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).