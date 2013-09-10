«Первый столичный хлебозавод» запустит производственную линию мощностью 25 тонн в сутки

«Первый столичный хлебозавод», входящий в состав одного из крупнейших украинских холдингов по производству хлебопродуктов «Хлебные инвестиции», приступил к монтажу линии по производству ржаных сортов хлеба мощностью 25 тонн в сутки, которая должна быть запущена в октябре, говорится в сообщении компании.

Согласно предоставленной информации, в сентябре на заводе была введена в эксплуатацию линия по производству заварных сортов хлеба мощностью 6 тонн в сутки и открыт цех булочных мелкоштучных изделий мощностью 8 тонн в сутки.

В целом с начала 2013 года компания инвестировала 5 млн долл. в реконструкцию и приобретение транспорта и оборудования.

Кроме того, в сентябре «Хлебные инвестиции» запустили на предприятии «Царь Хлеб» новую энергосберегающую установку для производства ржаных формовых сортов хлеба мощностью 25 тонн в сутки, что позволит компании ежемесячно экономить газ на сумму 60 тыс. грн.

Справка УНИАН. «Первый столичный хлебозавод» введен в эксплуатацию в апреле 2012 года. Завод рассчитан на производство 130 тонн хлебобулочных изделий в сутки. Холдинговая компания «Хлебные инвестиции» занимает 8% рынка хлебобулочных изделий Украины. На сегодняшний день в состав холдинга входят следующие предприятия: "Теремно Хлеб" (Волынская обл.), «Бердичевский хлебозавод» (Житомирская обл.), «Царь Хлеб» (Севастополь), «Черновицкий хлебокомбинат» (Черновцы), "Первый столичный хлебозавод" (Киев), «Ивано-Франковский хлебокомбинат» (Ивано-Франковск), а также предприятия по производству и оптовой продаже макаронных изделий ТМ "Макарелла" и продовольственная компания "Заграва-Луцк" (Луцк).