Придется ли по вкусу украинское зерно "азиатским тиграм"

Украина в текущем году может собрать рекордный урожай зерновых - почти 58 млн тонн. Исходя из этого, экспортировать аграриям доведется тоже немало – 28 млн тонн зерновых и зернобобовых, тогда как за всю историю независимости Украины из страны не вывозилось за год более 23,3 млн тонн. Эта непростая задача поднимает перед производителями и трейдерами ряд проблем, одна из которых – открытие новых рынков сбыта. В предыдущие годы основными покупателями украинского зерна были страны Северной Африки, Ближнего Востока и Европейского Союза. В текущем маркетинговом сезоне ситуация вряд ли кардинально изменится, однако становится очевидно, что скоро Украине станет тесно в данном треугольнике. В связи с чем, крупные агрохолдинги все чаще поглядывают в сторону Южной Кореи, Японии, Сингапура и Китая. На сегодняшний день отечественные компании только осваивают эти весьма небедные рынки и вряд ли могут похвастаться большими экспортными партиями. Исключением может быть Государственная продовольственно-зерновая корпорация, которая, согласно кредитному соглашению с Экспортно-Импортным банком Китая, должна в 2013/2014 маркетинговом сезоне поставить в КНР 4 млн тонн зерновых. В целом, в прошлом маркетинговом году страны Южно-Восточного региона купили в Украине всего около 500 тыс. тонн кукурузы и 170 тыс. тонн пшеницы. Тем не менее, эксперты называют азиатский рынок весьма перспективным.

«Южная Корея, Сингапур, Япония – очень богатые и, безусловно, важные для Украины рынки сбыта сельхозпродукции. Наша страна имеет хорошие перспективы на них, и мы бы с удовольствием увеличивали туда свои поставки», - отметил в комментарии УНИАН директор информационной компании «ПроАгро» Николай Верницкий.

Похожее мнение высказала УНИАН и аналитик зернового рынка консалтинговой компании «УкрАгроКонсалт» Елизавета Малышко.

«У Украины сильные и хорошие позиции на этом рынке, хотя он относительно новый для нас по сравнению со странами Северной Африки и Ближнего Востока. Экспортировать в южно-азиатские страны достаточно выгодно, потому что их рынки очень емкие», - подчеркнула эксперт.

Юго-восток - дело тонкое

Но не так все просто, как кажется на первый взгляд. Такой лакомый кусочек как рынки Японии и Южной Кореи, а также Индонезии, Малайзии и Бангладеш уже давно отхватили экспортеры из Австралии, США, Канады и т.д. Практически у каждого из них есть свое преимущество перед Украиной. К примеру, США предоставляют товарные кредиты, которые могут быть применены только для закупки американского зерна. Австралия, в частности, благодаря климатическим особенностям, производит пшеницу очень высокого качества, с которой нам не тягаться. В свою очередь южно-азиатский покупатель очень требователен. Например, в прошлом году Япония заключила опцион на 600 тыс. тонн украинской кукурузы, однако приобрела только 350 тыс. тонн из-за проблем именно с качеством. То есть, соревноваться за звание поставщика самых высококлассных зерновых Украине пока не приходится.

Тем не менее, у отечественных экспортеров есть свой козырь в рукаве. Это - цена.

«Мы можем завоевать покупателя более низкой ценой и гарантированным выполнением контрактов», - отметила УНИАН старший аналитик консалтингового агентства «ААА» Мария Колесник.

По ее словам, Украина может предложить той же Японии или Южной Корее и пшеницу, и кукурузу неплохого качества, однако по более низкой цене, чем, к примеру, Канада.

При этом эксперты уверены, что негативно на стоимость отечественных зерновых на южно-азиатском рынке не повлияет даже дорогая логистика.

«Туда ведь отправляются корабли с загрузкой зерна не по 3-5 тыс. тонн, а, как минимум, по 50 тыс. тонн. Ставка фрахта, конечно, играет существенную роль, однако те потребители готовы ее оплачивать», - поясняет Малышко.

При этом не стоит забывать, что стоимость фрахта не является эталоном стабильности и, по словам Верницкого, уже через несколько лет может начать расти в связи с нехваткой кораблей. Однако, возможно, что к тому времени украинское зерно найдет свою нишу на юго-востоке Азии, ведь потенциально, по словам директора «ПроАгро», данный регион может обеспечить до 30% экспорта отечественной кукурузы и пшеницы.

Подводные камни

Наращивать поставки в юго-восточную Азию украинские экспортеры зерна начнут уже в этом маркетинговом году, считает Малышко. «В этом маркетинговому году ожидается рост поставок, особенно кукурузы. Юго-восточная Азия увеличивает в текущем году объемы импорта и, по нашему мнению, по проторенной дорожке пойдет и украинское зерно», - отметила аналитик.

Экспорт в этом направлении традиционно будут осуществлять крупнейшие отечественные производители и трейдеры, такие как «Укрлендфарминг», «Нибулон», «Кернел», «Луи Дрейфус» и т.д. Аграрию средней руки данные перевозки не по карману, так что он, скорее всего, продаст свое зерно трейдеру, который повезет его будь-то египетскому, будь-то японскому покупателю. Другой вопрос – повысятся ли цены на зерновые и зернобобовые в стране из-за роста поставок на богатые азиатские рынки? В Украинской зерновой ассоциации считают, что повысятся, ведь азиатские страны готовы покупать пшеницу и кукурузу по более высокой стоимости, нежели закупает Северная Африка и Ближний Восток.

Верницкий такого оптимизма не разделяет. По его словам, во-первых, покупательная способность и Южной Кореи, и Японии, и Сингапура сильно зависят от темпов развития этих стран, которые сейчас стали замедляться. Во-вторых, традиционные поставщики зерна в данный регион не будут молча наблюдать, как Украина низкими ценами начнет «перекраивать» спрос и примут меры для защиты своих интересов. В-третьих, открытие новых площадок сбыта, даже таких перспективных как юго-восточных, не спасет отечественный рынок от дальнейшего снижения цены на зерно, так как это - общемировая тенденция, которая продлится еще несколько лет.

«Существует вероятность, что мы получим большой урожай и в следующем году, а цена упадет еще сильнее. И тогда это будет достаточно критично. Открытие новых рынков не стабилизирует ситуацию», - подчеркнул Верницкий.

Учитывая, какую панику на украинском рынке вызвало снижение стоимости зерновых в этом году, можно только представить, что ждет мелкие и средние аграрные предприятия в случае дальнейшего обвала цен. Но это уже другая история…

Яна Брензей (УНИАН)