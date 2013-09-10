«Борщевой» набор по сравнению с прошлым годом подорожал на 55%

Стоимость овощей «борщевого» набора и картофеля в Украине к концу первой недели сентября выросла по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 54,6%, сообщает информационно-аналитическое агентство «АПК-Информ: овощи и фрукты».

Согласно сообщению, оптовая цена лука в конце прошлой недели превысила прошлогоднюю в 2,6 раза, столовой свеклы – на 70%, картофеля – на 55%, моркови – на 23,7%. В то же время белокочанная капуста продается на 11% дешевле, чем в начале сентября прошлого года.

По словам руководителя проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты» Татьяны Гетьман, подорожание «борщевого» набора связано с погодными условиями и активизацией перекупщиков.

«Начались дожди, в результате чего приостановилась уборка во многих регионах. И на фоне сокращения предложения вырос спрос со стороны перекупщиков», - сказала УНИАН Гетьман, уточнив, что рост цены на овощи в начале сентября является сезонным явлением.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, дефляция в Украине в августе 2013 года по сравнению с июлем составила 0,7%. При этом снижение цен на овощи в августе составило 15,2% по сравнению с августовскими ценами 2012 года.