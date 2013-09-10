Россия приостановила импорт молдавского вина

Поставки винодельческой продукции из Молдовы в Россию приостановлены, сообщили в Роспотребнадзоре, передает ИТАР-ТАСС. Причиной запрета стали претензии к качеству алкогольной продукции, поставляемой в Россию.

Ограничение на поставки будет действовать до устранения Молдовой выявленных системных нарушений, отметили в ведомстве.

Ранее ведомство проверяло 80 тысяч бутылок молдавского алкоголя. По мнению главного санитарного врача России Онищенко, правительственные структуры Молдовы не выполняют свою работу по контролю за бюджетобразующей отраслью республики - виноделием. Глава Роспотребнадзора также не удовлетворен действиями молдавской стороны по предотвращению поставок некачественной продукции.

Как заявил ранее молдавский министр Василий Бумаков, Молдова выполнит требования Роспотребнадзора по повышению качества своих вин, чтобы продолжить их экспорт в Россию. Кишинев ужесточил контроль за качеством вин после предупреждений Роспотребнадзора.

На этой неделе Роспотребнадзор также запретил ввоз молдавского коньяка "Белый аист". Онищенко обвинил Кишинев в отсутствии эффективной системы контроля качества и не исключил возможность возврата к ситуации 2006 года, когда было введено эмбарго на молдавские вина. Он предложил вернуться "к испытанной практике" прямого взаимодействия с объединениями производителей и поставщиков продукции, как это было во время постепенной отмены запрета после 2006 года.