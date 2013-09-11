Украине прогнозируют значительное увеличение урожая сои и рапса

Украина в 2014 году может собрать 5 млн тонн сои, что на 66,7% больше, чем ожидается в 2013 году, и 3 млн тонн рапса, что превышает урожай этой культуры в текущем году на 36,7%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на конференции в среду сообщил глава ассоциации «Укролияпром» Степан Капшук.

«К 2015 году будем собирать 5 млн тонн сои и 3 млн тонн рапса», - сказал Капшук.

По его словам, увеличение валового сбора сои будет связано с расширением посевных площадей под этой культурой, которые к 2015 году могут достичь 2 млн га. При этом Капшук отметил, что урожай подсолнечника в следующем году может составить 9,5-10 млн тонн за счет увеличения урожайности, тогда как площади под этой культурой не превысят 4,5 млн га. Согласно прогнозу Капшука, мощности по переработке подсолнечника в Украине к 2015 году составят 15 млн тонн против 13,3 млн тонн, которыми страна располагает сейчас.

Как сообщал УНИАН, в Украине подсолнечник к 6 сентября убран на площади более 1 млн га, в результате чего намолочено 1,7 млн тонн при урожайности 16,1 ц/га (годом ранее - 13 ц/га). Уборка сои к указанной дате проведена на площади 104 тыс. га, намолочено 199 тыс. тонн при урожайности 19,1 ц/га (14,9 ц/га).