Украина не получала от России документов относительно проверки Roshen - Присяжнюк

Украина не получала от России документов относительно проверки кондитерской продукции корпорации Roshen.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Я могу ответить, как он ответил (санитарный врач России Геннадий Онищенко - УНИАН). Я ему отправил (документы - УНИАН), и он мне сказал: «Наверное, Присяжнюк отправил волами». Пока мы не получили. Может, сегодня получим. Мы их мониторим и как получим, сразу же приступим (к проверке - УНИАН)», - сказал Присяжнюк.

При этом он заметил, что ситуация с Roshen развивается по такому же «сценарию», как это было в ситуации с претензиями РФ к качеству украинских сыров.

Напомним, 29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию.

В начале августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке.

В середине августа по итогам российско-украинских переговоров с участием главы Роспотребнадзора Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Присяжнюка было принято решение о том, что инспекции пройдут на всех украинских заводах компании и Роспотребнадзор будет осуществлять контроль за каждой партией конфет совместно с украинскими лабораториями. Подписанный во время встречи протокол предусматривает создание специальной комиссии по гармонизации стандартов двух стран, а также аккредитацию украинских лабораторий при Роспотребнадзоре.

3 сентября министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк заявил, что Украина выполнила все условия, поставленные стране в ходе переговоров с Роспотребнадзором для урегулирования проблемы экспорта кондитерской продукции корпорации Roshen на рынок Российской Федерации.

По его словам, на сегодняшний день Украина ожидает от России предложений относительно состава рабочей группы и графика приезда российских специалистов для проверки украинских фабрик Roshen.