«Борщевой набор» должен стоить больше 19 грн - Минагропрод

В начале сентября стоимость овощей «борщевого набора» в Украине выросла на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 19 грн/кг, однако это все равно не обеспечило повышение рентабельности овощеводства, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

«Чтобы отрасль овощеводства стала более рентабельной, оптимальная стоимость борщового набора должна быть выше нынешних 19 гривень», – цитирует пресс-служба директора департамента экономического развития аграрного рынка Виталия Саблука.

По словам чиновника, сдерживание цен для потребителей за счет производителей овощей может привести к потере долгосрочной мотивации к занятию этим бизнесом, в результате чего в последующие сезоны стоимость овощной продукции может значительно вырасти.

Как сообщал УНИАН, по данным информационно-аналитического агентства «АПК-Информ: овощи и фрукты», стоимость овощей «борщевого набора» и картофеля в Украине к концу первой недели сентября выросла по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 54,6%. В частности, оптовая цена лука в конце прошлой недели превысила прошлогоднюю в 2,6 раза, столовой свеклы – на 70%, картофеля – на 55%, моркови – на 23,7%. В то же время белокочанная капуста продается на 11% дешевле, чем в начале сентября прошлого года.

По данным Госстата, дефляция в Украине в августе 2013 года по сравнению с июлем составила 0,7%. При этом снижение цен на овощи в августе составило 15,2% по сравнению с августовскими ценами 2012 года.