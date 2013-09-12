Минагропрод: Украина может увеличить экспорт кукурузы на 22%

Украинские аграрии в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, июль 2013 – июнь 2014) могут поставить на внешние рынки 16,4 млн тонн кукурузы, что на 21,5% больше, чем в предыдущем МГ, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

По словам главы министерства Николая Присяжнюка, экспортировав такой объем кукурузы, Украина войдет в тройку крупнейших мировых поставщиков этой культуры.

«Большая часть урожая кукурузы пойдет на экспорт. Сейчас мы планируем продать ее за границу 16,4 млн тонн. И такой объем гарантированно обеспечит Украине место в тройке ведущих мировых поставщиков этого вида зерна», - цитирует пресс-служба Присяжнюка.

В ведомстве также отметили, что к 11 сентября в стране собрано 709 тыс. тонн кукурузы. При этом в министерстве подтвердили ранее озвученный прогноз урожая кукурузы на уровне 26 млн тонн в 2013 году.

Как сообщал УНИАН, урожай кукурузы в 2012 году составил 20,9 млн тонн, что на 8,4% меньше, чем в 2011 году.

По прогнозам Минагропрода, урожай зерновых и зернобобовых в стране в текущем году составит рекордные 58 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году. При этом экспорт зерна оценивается на уровне 28 млн тонн.