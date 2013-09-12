Слияние агрохолдингов Harmelia и AgroGeneration завершится через месяц

Сделка по слиянию французской аграрной группы AgroGeneration и крупной украинской аграрной компании Harmelia, созданной фондом SigmaBleyzer, может быть закрыта через месяц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе дискуссии «Украинский аграрий. Роль и возможности на мировом продовольственном рынке» сообщил журналистам вице-президент Harmelia Вадим Бодаев.

«Через месяц, в принципе, должно быть окончательное решение (по слиянию компаний – УНИАН)», – сказал Бодаев.

По его словам, после слияния компания намерена инвестировать средства в разработку и создание структуры обновленного холдинга, а также в инфраструктурные проекты, в частности, строительство элеваторов.

Как сообщал УНИАН, весной AgroGeneration и Harmelia приняли решение о слиянии. Согласно договоренности между компаниями, фонд SigmaBleyzer Southeast European Fund IV в обмен на 100% акций Harmelia должен получить 62% в объединенной компании. Фонд, в свою очередь, за передачу акций предоставит AgroGeneration кредит в размере 40 млн долл. Новая компания будет работать под названием AgroGeneration, а ее земельный банк составит 120 тыс. га.

Справка УНИАН. Аграрная компания Harmelia создана фондом SigmaBleyzer в 2010 году. Основное направление деятельности – выращивание зерновых и масличных культур. Общая площадь сельскохозяйственных угодий превышает 70 тыс. га. Земли сконцентрированы в Харьковской и Полтавской областях.

Основанная в 2007 году AgroGeneration специализируется на выращивании зерновых и масличных культур. Весной 2010 года AgroGeneration в ходе частного размещения привлекла на бирже NYSE Euronext 14,5 млн евро, после чего в 2011 году путем публичного размещения акций получила на свое развитие еще 12,7 млн евро.