Минагропрод предлагает повысить минимальные закупочные цены на сахар

Министерство аграрной политики и продовольствия инициирует повышение минимальных оптово-закупочных цен на сахар в 2014/2015 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2014 – август 2015 года) на 1% по сравнению с минимальной ценой, установленной для текущего МГ - до 4722,68 грн/тонна.

Соответствующая норма закреплена в проекте постановления Кабинета министров «О государственном регулировании производства сахара и сахарной свеклы в период с 1 сентября 2014 до 1 сентября 2015 года», опубликованном на официальном сайте Минагропрода.

Документ также предполагает повышение минимальной закупочной цены на сахарную свеклу на 1,6% - до 343,55 грн/т.

В то же время Минагропрод предлагает снизить квоту поставки сахара на внутренний рынок (квота "А") в следующем МГ до 1,811 млн тонн с 1,826 млн тонн, установленной на 2013/2014 маркетинговый сезон.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины повысил минимальные цены на сахар (без учета НДС) в 2013/2014 МГ на 14,5% - до 4677,69 грн/тонна с 4083,33 грн/тонна.

Минимальная цена за 1 тонну сахарной свеклы урожая 2013 года установлена на уровне 338,10 грн. Квота "А" на период с 1 сентября 2013 года по 1 сентября 2014 года установлена в объеме 1826 тыс. тонн.

По прогнозам Минагропрода, производство сахара в 2013/14 МГ составит 1,3-1,5 млн тонн, что полностью покроет внутреннюю потребность, благодаря рекордным для страны переходящим запасам.