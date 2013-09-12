Агрохолдинг «Авангард» направит 25% прибыли за 2013 год на дивиденды

Один из крупнейших производителей яиц в Украине агрохолдинг «Авангард» принял решение о выплате дивидендов в 2014 году размере 25% от полученной в 2013 году чистой прибыли, говорится в сообщении компании на сайте Лондонской фондовой биржи.

Согласно сообщению, в дальнейшем дивиденды будут составлять 15-40% от чистого дохода, определенного на основе годовой консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

В компании отметили, что принятие дивидендной политики обусловлено необходимостью соблюдения баланса между интересами компании и ее акционеров с целью увеличения капитализации «Авангарда».

По словам главы совета директоров холдинга Наталии Василюк, выплата дивидендов стала возможной после введения в эксплуатацию объектов на комплексах по производству яиц «Авис» и «Чернобаевское».

«В связи с завершением программы освоения капитальных инвестиций, компания начнет генерировать дополнительную прибыль, часть которой будет направлена на выплату дивидендов», - приводятся в сообщении слова Василюк.

При этом, по словам главы компании, благодаря увеличению производственных мощностей, поголовье кур-несушек до конца 2013 года увеличится до 28,8 млн голов против 22,8 млн голов, имеющихся у «Авангарда» по состоянию на 30 июля.

Как сообщал УНИАН, «Авангард» в январе-июне 2013 года увеличил чистую прибыль на 8,2% по сравнению с первым полугодием 2012 года - до 105,6 млн долл. Выручка холдинга увеличилась на 7,3% - до 304,3 млн долл., а показатель EBITDA вырос на 10,3% - до 134,7 млн долл. Валовая прибыль холдинга за указанный период выросла на 4,1% - до 118,6 млн долл., а операционная - на 6,5%, до 122 млн долл.

Справка УНИАН. Холдинг «Авангард» - одна из крупнейших агропромышленных групп Украины, компании которой специализируются на производстве куриных яиц и продуктов яичной переработки.

Согласно отчету «Финансово-аналитической группы Про-Консалтинг», «Авангард» производит 32% общего объема производства куриных яиц в Украине (51% общего объема яиц, производимых на промышленных предприятиях) и 87% общего объема сухих яичных продуктов, произведенных в Украине за 2011 год. Предприятия группы расположены в 14 из 24 областей Украины и в АР Крым.

В 2010 «Авангард» размести 22,8% акций на Лондонской фондовой бирже, благодаря чему привлек 208 млн долл.