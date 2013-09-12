Минсельхоз США повысил прогноз урожая зерна в Украине

Министерство сельского хозяйства США (USDA) ожидает, что урожай зерна в Украине в 2013 году составит 60 млн тонн, что на 1,7% больше, чем ведомство прогнозировало в августе.

Согласно отчету USDA, опубликованному на его официальном сайте, в частности, прогноз урожая пшеницы повышен на 2,3% по сравнению в августовской оценкой – до 22 млн тонн, а фуражного зерна – на 1,3%, до 38 млн тонн.

Прогноз урожая масличных в этом году в сентябрьском отчете министерства повышен на 7,1% - до 16,5 млн тонн. При этом ожидания относительно урожая сои и рапса остались на уровне августа – 2,8 млн тонн и 2,2 млн тонн соответственно, а прогноз сбора подсолнечника увеличен на 10,6% - до 11,5 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, валовой сбор зерна в Украине в 2013 году может достичь рекордных 58 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году. При этом урожай ранних зерновых в Украине составил 32,3 млн тонн. Экспорт зерновых в 2012/2013 маркетинговом году (МГ, июль 2013-июнь 2014 гг.) оценивается на уровне 28 млн тонн.