Минсельхоз США повысил прогноз производства подсолнечного масла в Украине

Министерство сельского хозяйства США (USDA) прогнозирует, что в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2013 – август 2014) объем производства подсолнечного масла в Украине составит 4,515 млн тонн, что на 7,4% больше августовской оценки ведомства.

Согласно отчету USDA, опубликованному на его официальном сайте, прогноз экспорта подсолнечного масла в текущем МГ повышен почти на 6% - до 3,9 млн тонн.

Урожай подсолнечника в Украине в 2013 году министерство оценило в 11,5 млн тонн, что на 10,6% больше, чем USDA прогнозировало в августе. При этом Минсельхоз США удвоил прогноз экспорта семян подсолнечника из Украины в 2013/2014 МГ, повысив его до 300 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, согласно прогнозу профильной ассоциации «Укролияпром», Украина в 2013/2014МГ может произвести 4 млн тонн подсолнечного масла, что на 12,7% больше ожидаемого объема производства в 2012/2013 МГ.

Справка УНИАН. Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла.

По данным Госстата, производство подсолнечного масла в Украине в первом полугодии 2013 года сократилось на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 1,6 млн тонн.