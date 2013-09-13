Украина планирует нарастить поставки зерновых в Китай до 6 млн тонн в год

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) в рамках выполнения кредитного соглашения с Экспортно-импортным банком Китая намерена в ближайшие годы нарастить поставки зерновых в эту страну до 6 млн тонн.

Об этом в интервью каналу «Business» рассказал заместитель главы правления ГПЗКУ Роберт Бровди.

«На сегодняшний день ПАО «ГПЗКУ» выполняет большой 15-летний украинский контракт, профинансированный «Эксимбанком» Китая в размере 1,5 млрд. долларов, который предполагает осуществление поставок зерновых из Украины в Китай. В первом маркетинговым году, текущем, 2013/2014 (июль 2013 – июнь 2014 – УНИАН) ГПЗКУ поставит в рамках этого контракта 4 млн. тонн зерновых. В последующие годы этот объем будет доведен до 6 млн тонн зерновых и на протяжении 15 лет планируется поставить порядка 80 млн тонн зерновых», - сказал Бровди.

По его словам, поставки кукурузы в Китай в текущем маркетинговом году должны начаться в начале октября.

Кроме того, Бровди отметил, что корпорация не исключает возможности экспорта сои в КНР в этом маркетинговом году, однако не уточнил, о каких объемах может идти речь.

Как сообщал УНИАН, ГПЗКУ по контракту с Китаем в 2013 году уже поставила в эту страну более 400 тыс. тонн пшеницы.

В 2012 году ГПЗКУ и Экспортно-импортный банк Китая договорились о предоставлении украинской корпорации кредита в размере 1,5 млрд долл., которые должны были быть направлены на форвардные и спотовые закупки 4 млн тонн зерна для дальнейшей поставки их в Китай. Первый транш компания получила в начале 2013 года.

Экспорт украинской кукурузы в КНР планируют осуществлять Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, компании «Райз» и «Райз-Максимко», входящие в состав одного из крупнейших агрохолдингов страны «Укрлендфарминг».

Справка УНИАН. Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) – вертикально интегрированная компания, которая воплощает весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3 461 тыс. тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов - 2 380 тыс. тонн зерновых грузов в год.