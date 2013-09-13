Полтавский ликеро-водочный завод станет обществом с ограниченной ответственностью

Компания Oxford AMG-77 Limited (Кипр), аффилированная с крупным алкогольным холдингом Global Spirits, намерена реорганизовать принадлежащий ей Полтавский ликеро-водочный завод из частного акционерного общества (ЧАО) в общество с ограниченной ответственностью (ООО).

Об этом говорится в сообщении завода в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, акционер принял такое решение 11 сентября с целью минимизации затрат, связанных с обслуживанием компании в форме ЧАО.

При этом установный капитал Полтавского ЛВЗ остается в размере 300 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Global Spirits нарастил долю в Полтавском ЛВЗ до 100% акций с принадлежавших ему ранее 96,34%. Ранее крупнейшим акционером предприятия был член наблюдательного совета Леонид Некрасов – 49,99%.

Справка УНИАН. Мощность Полтавского ЛВЗ составляет 1,4 млн дал алкогольных напитков в год. 2012 год завод закончил с убытком 0,393 млн грн.

По информации СМИ, Global Spirits намерен производить на Полтавском ЛВЗ водку под ТМ «Первак».

Global Spirits - один из крупнейших производителей алкогольных напитков в Украине. В состав холдинга входят ЛВЗ «Хортиця» (Украина), ЛВЗ «Русский Север» (Россия), Одесский коньячный завод (Украина), «Крымский винный дом» (Украина), ТД «Мегаполис» и ТД «Хортица» (оба – Россия). Портфель брендов холдинга состоит из 15 торговых марок.