В Киеве планируют провести украинско-нидерландский аграрный бизнес-форум

Гаага. В Украине планируется провести украинско-нидерландский бизнес-форум для расширения сотрудничестве компаний обеих стран, работающих в сфере сельского хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам премьер-министр Украины Николай Азаров после встречи с представителями нидерландских компаний в Торгово-промышленной палате Нидерландов.

«Прежде всего это проведение совместного бизнес-форума в Киеве с участием ведущих аграрных компаний Нидерландов и компаний, представляющих наше сельское хозяйство», - сказал Азаров.

Как отметил премьер-министр, важно, чтобы по итогам форума были сформулированы конкретные предложения и конкретные проекты по развитию сотрудничества в разных отраслях сельского хозяйства, в частности, овощеводства, молочного животноводства, а также по другим направлениям, связанным с переработкой сельхозпродукции.

Азаров подчеркнул, что важным в этом отношении является вопрос подготовки в Украине высококлассных специалистов.

«Здесь надо прямо сказать, что Голландия обладает хорошей научной базой, хорошей учебной базой. Представители Нидерландов предложили нам такое сотрудничество, и мы согласились с этим предложением», - сказал глава украинского правительства.

При этом он также отметил важность сотрудничества украинских и голландских компаний в области семеноводства. «Я приведу только две цифры. Средняя урожайность картофеля, например, у нас порядка 160 центнеров с гектара. Средняя урожайность картофеля в Голландии - 500 ц/га. Явно, что здесь огромная возможность для снижения издержек производства и развития высокотехнологических схем», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров находится с двухдневным рабочим визитом в Королевстве Нидерланды.