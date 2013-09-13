Производство картофеля в Украине выросло на 4%, овощей – сократилось 2,1%

В Украине производство картофеля ко 2 сентября составило 14,8 млн тонн, что на 4% больше, чем на аналогичную дату 2012 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, к указанной дате отечественные аграрии собрали 4,8 млн тонн овощей открытого грунта, что на 2,1% уступает показателям на 2 сентября 2012 года.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году производство картофеля в Украине по сравнению с 2011 годом сократилось на 4,1% - до 23,3 млн тонн, а объем производства овощей открытого и закрытого грунта вырос на 1,9% - до 10 млн тонн.

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