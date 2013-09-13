Иностранцы за полгода вложили в сельское хозяйство Украины 152,2 млн долл.
16:46, 13 сентября 2013Агро
0
Украинский агропромышленный комплекс в первой половине 2013 года привлек 152,2 млн долл. иностранных инвестиций, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
Согласно сообщению, в частности, инвестиции в пищевую промышленность за указанный период составили почти 76 млн долл.
По данным министерства, основными инвесторами в отечественный АПК в первом полугодии были Дания, Германия, Великобритания, Франция и Польша.
Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины рассчитывает, что в 2013 году украинские аграрии смогут привлечь в сельскохозяйственную отрасль не менее 3 млрд долл. инвестиций.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter