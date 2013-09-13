Украина с начала маркетингового года экспортировала 4,6 млн тонн зерновых

Украинские аграрии с начала 2013/2014 маркетингового года (МГ, июль 2013-июнь 2014 гг.) и к 13 августа поставили на внешние рынки 4,6 млн тонн зерновых, что на 10,7% больше, чем за аналогичный период прошлого МГ, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, в частности, экспорт пшеницы к указанной дате составил 2,6 млн тонн, из которых 1,8 млн т приходится на продовольственную и 0,7 млн тонн - на фуражную пшеницу. Объем поставок ячменя на внешние рынки к 13 сентября составил 1,5 млн тонн, кукурузы – 0,6 млн тонн.

Кроме того, экспорт масличных с начала текущего МГ составил 1,04 млн тонн. В частности поставки рапса составили 1,03 млн тонн, сои – 5,3 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2013-2014 МГ на уровне 28 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины. Министерский прогноз урожая зерновых и зернобобовых в т.г. составляет около 58 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.

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