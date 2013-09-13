Миндоходов изъяло более 93 тыс. дал спирта и 147 тыс. дал фальсифицированного алкоголя

Министерство доходов и сборов Украины с начала года изъяло из незаконного оборота более 93 тыс. дал спирта на сумму 35 млн грн и более 147 тыс. дал фальсифицированных алкогольных напитков на сумму 74 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Всего с начала года оперативники Министерства доходов и сборов Украины изъяли из незаконного оборота более 93 тыс. дал спирта стоимостью свыше 35 млн грн., более 147 тыс. дал фальсифицированных алкогольных напитков на сумму 74 млн грн», - говорится в сообщении.

По данным министерства, с начала года раскрыто 130 подпольных цехов по производству фальсифицированной продукции. Также было открыто около 400 уголовных производств в сфере обращения подакцизных товаров.

В частности, Миндоходов сообщило о раскрытии трех крупных подпольных цехов по производству фальсифицированных алкогольных напитков в Херсонской области.

«Сотрудниками Министерства доходов и сборов во время оперативных мероприятий была разоблачена группа лиц, которые производили алкогольный фальсификат и реализовывали его в Херсонской и Николаевской областях. Всего изъято почти 740 дал подакцизных товаров на общую сумму более полумиллиона гривен», - сообщила пресс-служба.

Согласно сообщению, владелец незаконных точек производства алкоголя развозил спирт на собственном автомобиле в места сбыта, где перед реализацией добавлял пищевые эссенции, ароматизаторы, красители. Хранилась продукция преимущественно в гаражах и подвальных помещениях.

«Продукция реализовывалась по заниженным ценам, однако угрозу для здоровья людей составляла немалую», - сообщили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, в июле Миндоходов закрыло сеть подпольных спиртовых мини-заводов в Запорожской, Одесской и Киевской областях. По данным пресс-службы, изъято 98 тонн спирта и промышленное оборудование заводов на сумму 7,9 млн грн.

В Украине с 1 сентября были введены новые акцизные марки для алкогольных напитков и табачных изделий. Введение новых акцизных марок, по данным Миндоходов, приведет к подорожанию бутылки алкогольного напитка в среднем на 0,167 грн, а одной пачки сигарет - на 0,087 грн.