Производитель яиц Ovostar за три года намерен вложить в свое развитие 90 млн долл.

Варшава. Один из крупнейших украинских производителей яиц и яичных продуктов компания Ovostar Union намерена инвестировать в свое дальнейшее развитие в 2014-2016 годах 90 млн долл.

Об этом сказано в презентации компании, которой располагает УНИАН.

Ovostar отметил успешную реализацию проекта по развитию производственных мощностей в Василькове, сообщив, что намерен реализовать аналогичный проект в Ставище (Киевская обл.).

Компания рассчитывает за счет нового проекта увеличить количество мест для поголовья кур до 9 млн в 2017 году с 3,9 млн на конец прошлого года, производство яиц - до 2,1 млн штук с 719 млн штук, производство сухих яичных продуктов до 2,2 тыс. тонн с 1,514 тыс. тонн, а жидких - до 14 тыс. с 5,138 тыс. тонн.

"Современное оборудование будет использовано для увеличения производственных мощностей также, как в Василькове", - отметила компания.

Ovostar напомнил, что реализация «васильковского» проекта будет завершена в конце текущего года и, в частности, позволит увеличить количество мест для поголовья кур до 5,4 млн штук.

Компания в подготовленной для инвесторов презентации не указала источники финансирования своей новой инвестиционной программы.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Ovostar Union увеличил чистую прибыль на 18% - до 24 млн долл. на фоне роста выручки на 19% - до 60 млн долл.

Группа компаний Ovostar Union - одна из ведущих агропромышленных компаний Украины, входит в тройку лидеров среди производителей куриных яиц в стране. В 2011 году Ovostar Union осуществила IPO на Варшавской фондовой бирже, в ходе которого было продано 1,5 млн акций (25% от капитала компании) по максимально заявленной цене. На украинском рынке компания представлена торговыми марками «Ясенсвит» и «Овостар».