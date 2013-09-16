Гидрометцентр прогнозирует замедление уборки и сева озимых из-за дождей

Дождливая погода в сентябре существенно замедлит ход уборочной кампании и сев озимых культур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.

«Дождливая погода… значительно осложнит проведение уборочных работ, особенно в западных, центральных и частично южных областях, - сказал Прокопенко. - Боюсь, что, как и в некоторые предыдущие годы, из-за переувлажнения почвы сроки сева могут быть сдвинуты в большинстве регионов».

При этом чиновник отметил, что в случае более позднего сева возможно снижение урожайности озимых культур.

Как сообщал УНИАН, Министерство агарной политики и продовольствия ожидает, что под урожай озимых зерновых 2014 года в Украине будет засеяно 8,2 млн га, что на 2,4% больше, чем ведомство прогнозировало раньше.

Обеспеченность аграриев семенами озимых культур, по данным Минагропрода, составляет 1,7 млн тонн (102% от заявленных потребностей), минеральными удобрениями – 563,2 тыс. тонн (79% от потребности).

Под урожай 2013 года Украина засеяла озимыми на зерно и зеленый корм, а также рапсом 9,2 млн га, что на 2,5% меньше, чем в 2012 году. Под озимые зерновые было отведено 8,1 млн га (на 3,5% меньше, чем под урожай 2012 г.), под озимый рапс - 1,03 млн га (на 7,2% больше).