Сельхозпроизводство в Украине выросло на 13,3%

Объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-августе 2013 года выросли на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, рост производства на сельхозпредприятиях составил 23%, в домохозяйствах - 6,2%.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2012 году сократились на 4,5% по сравнению с 2011 годом. Спад производства на сельхозпредприятиях в прошлом году составил 6,5%, в домохозяйствах - 2,4%.