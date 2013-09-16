Сельхозпроизводство в Украине выросло на 13,3%
13:48, 16 сентября 2013Агро
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Объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-августе 2013 года выросли на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, сообщила Государственная служба статистики.
Согласно сообщению, рост производства на сельхозпредприятиях составил 23%, в домохозяйствах - 6,2%.
Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2012 году сократились на 4,5% по сравнению с 2011 годом. Спад производства на сельхозпредприятиях в прошлом году составил 6,5%, в домохозяйствах - 2,4%.
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