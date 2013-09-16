Минагропрод уточнил объемы сбора зерновых к 16 сентября

Министерство аграрной политики и продовольствия уточнило объемы сбора зерновых и зернобобовых в стране к 16 сентября, в частности, сообщив, что к указанной дате в стране собрано 34,1 млн тонн зерна, а не 32,9 млн тонн, о которых ведомство сообщило ранее.

Другие показатели в новом сообщении министерства остались без изменений.

Так, по данным Минагропрода, к 16 сентября кукуруза убрана на площади 238 тыс. га, намолочено 1,2 млн тонн при урожайности 48,9 ц/га (в 2012 году – 34,5 ц/га). Уборка гречихи проведена на площади 113 тыс. га, собрано 140 тыс. тонн при урожайности 12,4 ц/га (9,9 ц/га). Просо обмолочено на площади 67 тыс. га, намолочено 91 тыс. тонн при урожайности 13,6 ц/га (11,5 ц/га). Уборка риса проведена на площади 1 тыс. га, собрано 5 тыс. тонн при урожайности 56,1 ц/га.

Что касается масличных, то к указанной дате, подсолнечник обмолочен на площади 1,6 млн га, намолочено 2,8 млн тонн при урожайности 17,2 ц/га (14,5 ц/га). Соя убрана на 184 тыс. га, собрано 349 тыс. тонн при урожайности 18,9 ц/га (15 ц/га).

В министерстве также сообщили, что по состоянию на 16 сентября сахарная свекла выкопана на площади 10 тыс. га, накопано 364 тыс. тонн при урожайности 362 ц/га (341 ц/га). При этом на сахарные заводы вывезено 282 тыс. тонн свеклы.

Как сообщал УНИАН, в текущем году в Украине собрано 32,2 млн тонн ранних зерновых, из которых 22,8 млн тонн приходятся на пшеницу, 7,7 млн тонн на ячмень. Урожай кукурузы в 2013 году Минагропрод прогнозирует на уровне 26 млн тонн, масличных - 13 млн тонн. В целом, министерство ожидает, что в 2013 году Украина соберет рекордные 58 млн тонн зерна против 46,2 млн тонн в 2012 году.